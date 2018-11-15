Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,31
|2,91
|13,75
|İpek Doğal Enerji
|5,27
|4,95
|6,46
|Odaş Elektrik
|2,70
|2,55
|5,88
| Coca Cola İçecek
|28,60
|27,20
|5,15
| ICBC Turkey Bank
|8,06
|7,70
|4,68
|Park Elek.Madencilik
|2,49
|2,38
|4,62
| Bim Mağazalar
|83,60
|80,00
|4,50
| Koza Madencilik
|6,66
|6,40
|4,06
|Good-Year
|3,44
|3,32
|3,61
| İhlas Holding
|0,30
|0,29
|3,45
|Koza Altın
|51,10
|49,68
|2,86
|Yataş
|4,00
|3,89
|2,83
|Anel Elektrik
|1,81
|1,77
|2,26
|Ülker Bisküvi
|14,92
|14,60
|2,19
|Mavi Giyim
|35,14
|34,40
|2,15
| Eczacıbaşı İlaç
|3,01
|2,95
|2,03
|Net Holding
|2,13
|2,09
|1,91
| Ege Endüstri
|383,00
|376,00
|1,86
| Kordsa Teknik Tekstil
|10,18
|10,00
|1,80
|Doğan Holding
|1,17
|1,15
|1,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza,Borsa İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 18:41