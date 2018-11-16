Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,86
|2,70
|5,93
|TAV Havalimanları
|24,80
|23,52
|5,44
|Bera Holding
|1,67
|1,60
|4,37
| İhlas Gayrimenkul
|1,30
|1,25
|4,00
| Hürriyet Gzt.
|0,89
|0,86
|3,49
|Gersan Elektrik
|3,29
|3,18
|3,46
|İhlas Holding
|0,31
|0,30
|3,33
|Gentaş
|2,19
|2,12
|3,30
|İttifak Holding
|4,07
|3,94
|3,30
|Anadolu Efes
|20,56
|20,02
|2,70
|Doğan Holding
|1,20
|1,17
|2,56
|Akbank
|7,36
|7,20
|2,22
|Otokar
|79,95
|78,30
|2,11
| Tekfen Holding
|22,66
|22,24
|1,89
| Doğuş Otomotiv
|4,42
|4,35
|1,61
| Netaş Telekom.
|7,01
|6,90
|1,59
| Tat Gıda
|3,84
|3,78
|1,59
|Garanti Bankası
|7,94
|7,82
|1,53
| Polisan Holding
|6,20
|6,11
|1,47
| Migros Ticaret
|14,73
|14,53
|1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İhlas,Borsa İstanbul