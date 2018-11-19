Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,16
|0,97
|19,59
| ICBC Turkey Bank
|8,65
|7,56
|14,42
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,13
|2,86
|9,44
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|0,89
|8,99
| Koza Madencilik
|7,05
|6,69
|5,38
|TAV Havalimanları
|26,06
|24,80
|5,08
|Zorlu Enerji
|1,26
|1,20
|5,00
|Odaş Elektrik
|2,98
|2,86
|4,20
|Otokar
|83,25
|79,95
|4,13
|T.S.K.B.
|0,78
|0,75
|4,00
|Koza Altın
|52,65
|50,90
|3,44
| İhlas Holding
|0,32
|0,31
|3,23
| Karsan Otomotiv
|1,33
|1,29
|3,10
|Park Elek.Madencilik
|2,54
|2,47
|2,83
| Polisan Holding
|6,37
|6,20
|2,74
|İpek Doğal Enerji
|5,35
|5,21
|2,69
|Ülker Bisküvi
|15,37
|14,97
|2,67
|Sabancı Holding
|7,82
|7,62
|2,62
|Metro Holding
|0,85
|0,83
|2,41
|Türk Hava Yolları
|16,35
|15,97
|2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Industrial and Commercial Bank of China,Şekerbank,Borsa İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:37