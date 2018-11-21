Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|6,15
|5,31
|15,82
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|0,30
|6,67
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,04
|0,98
|6,12
| Sasa Polyester
|9,05
|8,56
|5,72
|İş Fin.Kir.
|3,40
|3,22
|5,59
| Koza Madencilik
|7,54
|7,22
|4,43
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|2,52
|4,37
|Çemtaş
|6,70
|6,46
|3,72
|Petkim
|5,23
|5,05
|3,56
| ICBC Turkey Bank
|9,42
|9,10
|3,52
|Türk Hava Yolları
|16,40
|15,85
|3,47
|Vakıflar Bankası
|3,67
|3,55
|3,38
|Soda Sanayii
|7,18
|6,95
|3,31
|Zorlu Enerji
|1,27
|1,23
|3,25
|Bera Holding
|1,71
|1,66
|3,01
|Anadolu Efes
|20,68
|20,08
|2,99
| Tofaş Oto. Fab.
|16,75
|16,30
|2,76
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,85
|9,59
|2,71
|Koza Altın
|53,60
|52,25
|2,58
|MLP Sağlık
|11,50
|11,24
|2,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:34