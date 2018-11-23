Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Koza Madencilik
|7,60
|6,94
|9,51
|Kartonsan
|347,00
|323,30
|7,33
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|1,04
|6,73
| Alarko Holding
|2,08
|1,97
|5,58
|İpek Doğal Enerji
|6,08
|5,76
|5,56
|Pegasus
|23,70
|22,58
|4,96
| Eczacıbaşı Yatırım
|7,20
|6,94
|3,75
|Türk Hava Yolları
|16,89
|16,29
|3,68
|Deva Holding
|3,53
|3,41
|3,52
| İhlas Holding
|0,31
|0,30
|3,33
|Otokar
|83,65
|81,25
|2,95
|Koza Altın
|52,45
|51,00
|2,84
| Ford Otosan
|53,30
|51,90
|2,70
|Net Holding
|2,10
|2,05
|2,44
| Aksa Enerji
|2,97
|2,90
|2,41
|İş GMYO
|0,91
|0,89
|2,25
| Tat Gıda
|3,75
|3,67
|2,18
|Turkcell
|12,29
|12,05
|1,99
|Şok Marketler
|10,59
|10,39
|1,92
| Migros Ticaret
|14,90
|14,62
|1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul,Koza