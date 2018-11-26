Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,11
|12,61
|Şekerbank
|1,26
|1,16
|8,62
| Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,91
|6,59
|Anel Elektrik
|1,91
|1,82
|4,95
| Coca Cola İçecek
|28,80
|27,50
|4,73
|MLP Sağlık
|12,10
|11,59
|4,40
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,74
|4,55
|4,18
| Tofaş Oto. Fab.
|18,00
|17,31
|3,99
|Petkim
|5,42
|5,22
|3,83
|Arçelik
|15,75
|15,19
|3,69
| Aksa Enerji
|3,07
|2,97
|3,37
|Sabancı Holding
|7,81
|7,57
|3,17
|Halkbank
|7,27
|7,06
|2,97
|Koç Holding
|14,51
|14,10
|2,91
|Ülker Bisküvi
|14,91
|14,50
|2,83
|GSD Holding
|0,73
|0,71
|2,82
|Turkcell
|12,61
|12,29
|2,60
|Gersan Elektrik
|3,32
|3,24
|2,47
|Türk Telekom
|3,82
|3,73
|2,41
|Pegasus
|24,26
|23,70
|2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul,Kelebek Mobilya
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:37