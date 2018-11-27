Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Afyon Çimento
|5,29
|4,63
|14,25
|Şok Marketler
|10,75
|10,17
|5,70
|İş Fin.Kir.
|3,36
|3,20
|5,00
|Bera Holding
|1,73
|1,65
|4,85
| Netaş Telekom.
|7,41
|7,10
|4,37
|Global Yat. Holding
|2,68
|2,57
|4,28
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,94
|4,74
|4,22
|Gentaş
|2,09
|2,01
|3,98
| Alarko Holding
|2,17
|2,09
|3,83
|Göltaş Çimento
|37,20
|35,86
|3,74
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,70
|1,64
|3,66
|Gözde Girişim
|2,90
|2,80
|3,57
|Gübre Fabrik.
|2,94
|2,84
|3,52
|Anadolu Efes
|21,08
|20,38
|3,43
|Türk Traktör
|36,90
|35,68
|3,42
| Galatasaray Sportif
|1,24
|1,20
|3,33
| İhlas Holding
|0,31
|0,30
|3,33
|İş GMYO
|0,95
|0,92
|3,26
| Sasa Polyester
|9,28
|8,99
|3,23
| Tekfen Holding
|20,90
|20,26
|3,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Afyon Çimento,Borsa İstanbul