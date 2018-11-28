Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,66
|3,36
|8,93
| Hürriyet Gzt.
|1,05
|0,98
|7,14
| Koza Altın
|53,65
|51,00
|5,20
|Koç Holding
|14,79
|14,07
|5,12
| İhlas Gayrimenkul
|1,32
|1,26
|4,76
|Şok Marketler
|11,21
|10,75
|4,28
| Ford Otosan
|54,85
|52,65
|4,18
|MLP Sağlık
|12,81
|12,34
|3,81
| Doğuş Otomotiv
|4,66
|4,50
|3,56
|Mavi Giyim
|36,70
|35,48
|3,44
|Yataş
|3,95
|3,82
|3,40
|Zorlu Enerji
|1,34
|1,30
|3,08
|Pegasus
|25,44
|24,72
|2,91
|GSD Holding
|0,74
|0,72
|2,78
|T.S.K.B.
|0,80
|0,78
|2,56
|Şekerbank
|1,26
|1,23
|2,44
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,74
|1,70
|2,35
|Aselsan
|27,16
|26,54
|2,34
|Ülker Bisküvi
|14,62
|14,30
|2,24
|İş GMYO
|0,97
|0,95
|2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:40