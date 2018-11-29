Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|2,07
|1,74
|18,97
|Yataş
|4,30
|3,95
|8,86
| İhlas Holding
|0,33
|0,31
|6,45
|İttifak Holding
|4,07
|3,86
|5,44
|Metro Holding
|0,78
|0,74
|5,41
|Global Yat. Holding
|2,84
|2,70
|5,19
|Anadolu Efes
|21,88
|20,88
|4,79
|Ülker Bisküvi
|15,30
|14,62
|4,65
| Borusan Mannesmann
|8,34
|7,99
|4,38
| Koza Madencilik
|7,78
|7,46
|4,29
|Vakıflar Bankası
|3,99
|3,85
|3,64
|Tüpraş
|125,80
|121,50
|3,54
|Sabancı Holding
|8,25
|7,97
|3,51
|Koç Holding
|15,30
|14,79
|3,45
|İş Fin.Kir.
|3,78
|3,66
|3,28
|Kartonsan
|366,90
|355,50
|3,21
| Migros Ticaret
|15,92
|15,45
|3,04
| Alarko Holding
|2,17
|2,11
|2,84
|Arçelik
|15,78
|15,35
|2,80
|Gersan Elektrik
|3,41
|3,32
|2,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yataş,Borsa İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 19:01