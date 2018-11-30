Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,40
|3,78
|16,40
| Tofaş Oto. Fab.
|19,40
|18,29
|6,07
|Net Holding
|2,18
|2,07
|5,31
|İttifak Holding
|4,28
|4,07
|5,16
|Gersan Elektrik
|3,56
|3,41
|4,40
|MLP Sağlık
|13,50
|13,00
|3,85
|Soda Sanayii
|7,15
|6,93
|3,17
|İş GMYO
|1,00
|0,97
|3,09
|Çemtaş
|6,92
|6,76
|2,37
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,73
|1,69
|2,37
|Garanti Bankası
|8,27
|8,10
|2,10
| Netaş Telekom.
|7,46
|7,31
|2,05
|Şok Marketler
|11,49
|11,26
|2,04
|Mavi Giyim
|37,70
|36,96
|2,00
|Ülker Bisküvi
|15,60
|15,30
|1,96
| Coca Cola İçecek
|29,22
|28,68
|1,88
|Yataş
|4,38
|4,30
|1,86
| Tat Gıda
|4,00
|3,93
|1,78
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,76
|1,73
|1,73
|Şişe Cam
|5,03
|4,95
|1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul