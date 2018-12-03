Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,82
|4,40
|9,55
|Ereğli Demir Çelik
|8,13
|7,59
|7,11
| Coca Cola İçecek
|30,56
|29,22
|4,59
|Yataş
|4,58
|4,38
|4,57
| Albaraka Türk
|1,31
|1,26
|3,97
| İskenderun Demir Çelik
|6,29
|6,06
|3,80
| Kardemir (D)
|2,62
|2,53
|3,56
|Türk Traktör
|37,00
|35,88
|3,12
|Türk Telekom
|4,03
|3,91
|3,07
|İş GMYO
|1,03
|1,00
|3,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,34
|2,94
|Ülker Bisküvi
|16,05
|15,60
|2,88
|Çemtaş
|7,11
|6,92
|2,75
|GSD Holding
|0,76
|0,74
|2,70
| Aksa Enerji
|3,17
|3,09
|2,59
|Park Elek.Madencilik
|2,61
|2,56
|1,95
| ICBC Turkey Bank
|10,23
|10,06
|1,69
|Tüpraş
|127,00
|124,90
|1,68
|Deva Holding
|3,55
|3,50
|1,43
| Koza Madencilik
|7,88
|7,77
|1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik,Borsa İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:49