Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,38
|7,89
| Tat Gıda
|4,18
|3,92
|6,63
|Zorlu Enerji
|1,33
|1,27
|4,72
|Şok Marketler
|11,13
|10,65
|4,51
|Ereğli Demir Çelik
|8,23
|7,89
|4,31
|TAV Havalimanları
|23,60
|22,86
|3,24
| İhlas Holding
|0,32
|0,31
|3,23
|Pegasus
|24,48
|23,78
|2,94
|Yataş
|4,48
|4,36
|2,75
|Anadolu Efes
|21,86
|21,30
|2,63
|T.S.K.B.
|0,79
|0,77
|2,60
|GSD Holding
|0,80
|0,78
|2,56
|Türk Hava Yolları
|16,33
|15,96
|2,32
| Koza Altın
|54,20
|53,00
|2,26
|Şişe Cam
|5,25
|5,15
|1,94
|Kartonsan
|368,70
|361,90
|1,88
|Global Yat. Holding
|2,74
|2,69
|1,86
| Doğuş Otomotiv
|4,52
|4,44
|1,80
| Borusan Mannesmann
|8,00
|7,86
|1,78
|Türk Telekom
|3,87
|3,81
|1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:40