Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Göltaş Çimento
|40,48
|37,08
|9,17
|Türk Traktör
|38,90
|37,12
|4,80
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|1,21
|4,13
| Fenerbahçe Futbol
|6,69
|6,49
|3,08
|Global Yat. Holding
|2,88
|2,81
|2,49
| ICBC Turkey Bank
|10,95
|10,73
|2,05
|Soda Sanayii
|7,44
|7,30
|1,92
|Yataş
|4,46
|4,38
|1,83
| İhlas Gayrimenkul
|1,32
|1,30
|1,54
|Özak GMYO
|2,17
|2,14
|1,40
| Doğuş Otomotiv
|4,58
|4,52
|1,33
|Türk Telekom
|3,91
|3,86
|1,30
|GSD Holding
|0,83
|0,82
|1,22
| Bim Mağazalar
|84,75
|83,85
|1,07
| Hürriyet Gzt.
|0,99
|0,98
|1,02
| Polisan Holding
|6,56
|6,50
|0,92
| Enka İnşaat
|4,59
|4,55
|0,88
| Karsan Otomotiv
|1,28
|1,27
|0,79
|Gözde Girişim
|2,84
|2,82
|0,71
|Gersan Elektrik
|3,38
|3,36
|0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Traktör,Göltaş Çimento,Borsa İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:39