Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|3,50
|3,20
|9,37
| Polisan Holding
|5,02
|4,62
|8,66
| Eczacıbaşı Yatırım
|7,49
|6,97
|7,46
| Koza Madencilik
|7,93
|7,38
|7,45
|Ereğli Demir Çelik
|7,76
|7,36
|5,43
|Şişe Cam
|5,55
|5,27
|5,31
|Net Holding
|2,00
|1,91
|4,71
|TAV Havalimanları
|21,80
|20,86
|4,51
|İpek Doğal Enerji
|5,81
|5,56
|4,50
|Petkim
|5,12
|4,91
|4,28
|Koza Altın
|53,80
|51,85
|3,76
| Fenerbahçe Futbol
|6,66
|6,43
|3,58
| Kardemir (D)
|2,26
|2,19
|3,20
|Arçelik
|15,65
|15,19
|3,03
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,37
|1,33
|3,01
| Enka İnşaat
|4,60
|4,47
|2,91
|Göltaş Çimento
|38,46
|37,40
|2,83
|Soda Sanayii
|7,63
|7,43
|2,69
| İskenderun Demir Çelik
|5,78
|5,63
|2,66
|Good-Year
|3,51
|3,42
|2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İttifak Holding,Borsa İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 18:50