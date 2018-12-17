Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,99
|0,83
|19,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,54
|0,49
|10,20
| Polisan Holding
|5,54
|5,26
|5,32
|Şekerbank
|1,13
|1,08
|4,63
| Fenerbahçe Futbol
|7,15
|6,85
|4,38
|Vestel
|5,73
|5,50
|4,18
|Şok Marketler
|11,37
|10,97
|3,65
|Bera Holding
|1,96
|1,91
|2,62
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,40
|1,37
|2,19
| Tekfen Holding
|22,00
|21,56
|2,04
|Soda Sanayii
|7,61
|7,46
|2,01
| İhlas Gayrimenkul
|1,25
|1,23
|1,63
| Koza Madencilik
|7,69
|7,59
|1,32
|MLP Sağlık
|11,69
|11,54
|1,30
|Gözde Girişim
|2,65
|2,62
|1,15
|Akbank
|6,41
|6,35
|0,94
|Tüpraş
|124,80
|123,70
|0,89
| Enka İnşaat
|4,61
|4,57
|0,88
| Galatasaray Sportif
|1,18
|1,17
|0,85
|Park Elek.Madencilik
|2,39
|2,37
|0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
Kaynak: AA