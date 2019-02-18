Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Aksa Enerji
|2,87
|2,73
|5,13
| Tofaş Oto. Fab.
|19,90
|19,02
|4,63
| İndeks Bilgisayar
|7,05
|6,74
|4,60
| Galatasaray Sportif
|1,55
|1,49
|4,03
|Verusa Holding
|18,35
|17,67
|3,85
| İhlas Gayrimenkul
|1,12
|1,08
|3,70
|Ereğli Demir Çelik
|8,84
|8,59
|2,91
| Karsan Otomotiv
|1,44
|1,40
|2,86
|Çemaş Döküm
|0,77
|0,75
|2,67
|Metro Holding
|0,78
|0,76
|2,63
| İskenderun Demir Çelik
|6,73
|6,57
|2,44
| Polisan Holding
|6,46
|6,31
|2,38
| Alarko GMYO
|47,36
|46,28
|2,33
|Gersan Elektrik
|2,48
|2,43
|2,06
|Soda Sanayii
|7,06
|6,92
|2,02
|Vestel
|6,47
|6,35
|1,89
|Otokar
|114,00
|112,00
|1,79
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,14
|1,75
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,76
|1,73
|1,73
| Ford Otosan
|54,00
|53,10
|1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA