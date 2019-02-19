Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,83
|0,77
|7,79
| İndeks Bilgisayar
|7,55
|7,05
|7,09
|Yataş
|5,52
|5,26
|4,94
|Vakıflar Bankası
|4,90
|4,73
|3,59
|Park Elek.Madencilik
|2,62
|2,53
|3,56
| Ege Endüstri
|418,00
|405,00
|3,21
| Koza Madencilik
|5,56
|5,39
|3,15
| İhlas Holding
|0,33
|0,32
|3,13
|Petkim
|5,62
|5,46
|2,93
|İttifak Holding
|3,18
|3,10
|2,58
|Ereğli Demir Çelik
|9,05
|8,84
|2,38
| Eczacıbaşı İlaç
|3,12
|3,05
|2,30
| İskenderun Demir Çelik
|6,88
|6,73
|2,23
|Koza Altın
|49,16
|48,14
|2,12
| Migros Ticaret
|15,47
|15,16
|2,04
| Alarko Holding
|2,68
|2,63
|1,90
| Trakya Cam
|3,78
|3,71
|1,89
|İpek Doğal Enerji
|4,88
|4,79
|1,88
|Anel Elektrik
|1,86
|1,83
|1,64
|Anadolu Efes
|20,02
|19,73
|1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA