Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|2,02
|1,80
|12,22
|Göltaş Çimento
|12,00
|11,16
|7,53
|Türk Telekom
|5,46
|5,20
|5,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|1,15
|4,35
|Bera Holding
|1,91
|1,84
|3,80
|Çemtaş
|5,78
|5,57
|3,77
|Ülker Bisküvi
|19,01
|18,36
|3,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,11
|9,77
|3,48
|Trakya Cam
|3,91
|3,78
|3,44
|GSD Holding
|0,96
|0,93
|3,23
|Soda Sanayii
|7,30
|7,09
|2,96
|Vestel
|6,55
|6,37
|2,83
|Anadolu Efes
|20,54
|20,02
|2,60
|Enka İnşaat
|4,98
|4,86
|2,47
|Global Yat. Holding
|3,74
|3,65
|2,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,63
|4,52
|2,43
|Pegasus
|28,40
|27,74
|2,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|3,04
|2,30
|Tofaş Oto. Fab.
|20,46
|20,00
|2,30
|Koç Holding
|17,70
|17,31
|2,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Göltaş Çimento,Albaraka Türk,Borsa İstanbul
Kaynak: AA