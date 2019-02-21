Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,35
|0,32
|9,37
| İndeks Bilgisayar
|7,88
|7,36
|7,07
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,83
|4,63
|4,32
| Kordsa Teknik Tekstil
|10,54
|10,11
|4,25
| Alarko Holding
|2,78
|2,67
|4,12
| Kardemir (D)
|2,42
|2,33
|3,86
|Aksa
|9,44
|9,09
|3,85
|Gübre Fabrik.
|3,25
|3,13
|3,83
| Tekfen Holding
|23,74
|22,90
|3,67
|Park Elek.Madencilik
|2,72
|2,63
|3,42
|Vestel
|6,76
|6,55
|3,21
|Gözde Girişim
|3,60
|3,49
|3,15
|GSD Holding
|0,99
|0,96
|3,13
|Emlak Konut GMYO
|1,45
|1,41
|2,84
|Tüpraş
|144,40
|140,70
|2,63
|Çemtaş
|5,93
|5,78
|2,60
|T.S.K.B.
|0,84
|0,82
|2,44
|Akbank
|6,73
|6,57
|2,44
|Yataş
|5,60
|5,47
|2,38
|ASELSAN
|25,12
|24,54
|2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA