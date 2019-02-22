Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|7,58
|6,76
|12,13
|Kardemir (D)
|2,56
|2,42
|5,79
|Ereğli Demir Çelik
|9,25
|8,84
|4,64
|Tekfen Holding
|24,74
|23,74
|4,21
|Aksa Enerji
|2,97
|2,85
|4,21
|Şişe Cam
|6,78
|6,52
|3,99
|Zorlu Enerji
|1,46
|1,41
|3,55
|Türk Hava Yolları
|14,12
|13,64
|3,52
|Net Holding
|1,82
|1,76
|3,41
|Pegasus
|29,76
|28,82
|3,26
|İskenderun Demir Çelik
|7,05
|6,83
|3,22
|Arçelik
|20,36
|19,73
|3,19
|Koç Holding
|18,17
|17,62
|3,12
|GSD Holding
|1,02
|0,99
|3,03
|Koza Madencilik
|5,78
|5,61
|3,03
|Tat Gıda
|4,14
|4,02
|2,99
|Sasa Polyester
|8,50
|8,26
|2,91
|Alarko GMYO
|47,24
|45,94
|2,83
|Netaş Telekom.
|7,81
|7,60
|2,76
|Galatasaray Sportif
|1,54
|1,50
|2,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA