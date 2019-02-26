Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|8,99
|8,45
|6,39
|Kardemir (D)
|2,69
|2,55
|5,49
|İskenderun Demir Çelik
|7,39
|7,06
|4,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,90
|10,44
|4,41
|Koza Madencilik
|5,93
|5,68
|4,40
|Mavi Giyim
|43,06
|41,42
|3,96
|Gentaş
|2,04
|1,97
|3,55
|Ereğli Demir Çelik
|9,40
|9,09
|3,41
|İttifak Holding
|3,80
|3,70
|2,70
|Çelebi
|62,85
|61,20
|2,70
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,49
|2,68
|Türk Hava Yolları
|14,39
|14,03
|2,57
|İpek Doğal Enerji
|4,89
|4,77
|2,52
|Tüpraş
|146,90
|143,80
|2,16
|ASELSAN
|25,64
|25,10
|2,15
|İş Bankası (C)
|5,74
|5,62
|2,14
|Galatasaray Sportif
|1,54
|1,51
|1,99
|Tat Gıda
|4,30
|4,22
|1,90
|Anadolu Efes
|21,10
|20,74
|1,74
|Kartonsan
|400,90
|395,00
|1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA