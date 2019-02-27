Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|10,50
|8,99
|16,80
|İhlas Holding
|0,44
|0,40
|10,00
|MLP Sağlık
|13,34
|12,62
|5,71
|Alarko Holding
|2,88
|2,76
|4,35
|Kerevitaş Gıda
|1,80
|1,75
|2,86
|Halkbank
|7,69
|7,49
|2,67
|Emlak Konut GMYO
|1,56
|1,53
|1,96
|İş GMYO
|1,09
|1,07
|1,87
|İskenderun Demir Çelik
|7,52
|7,39
|1,76
|Göltaş Çimento
|12,50
|12,30
|1,63
|Odaş Elektrik
|1,89
|1,86
|1,61
|Otokar
|120,90
|119,00
|1,60
|Bim Mağazalar
|88,10
|86,95
|1,32
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,52
|1,32
|Çemtaş
|6,23
|6,15
|1,30
|Alarko GMYO
|48,36
|47,80
|1,17
|Aksa Enerji
|3,08
|3,05
|0,98
|GSD Holding
|1,03
|1,02
|0,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,24
|0,81
|Karsan Otomotiv
|1,57
|1,56
|0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA