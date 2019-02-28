Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|26,40
|24,92
|5,94
|Çelebi
|63,30
|60,40
|4,80
|MLP Sağlık
|13,90
|13,34
|4,20
|İndeks Bilgisayar
|8,23
|7,94
|3,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,92
|4,76
|3,36
|Vakıflar Bankası
|5,16
|5,00
|3,20
|Pegasus
|29,50
|28,66
|2,93
|Şok Marketler
|10,66
|10,36
|2,90
|Garanti Bankası
|8,92
|8,69
|2,65
|TAV Havalimanları
|27,82
|27,14
|2,51
|Türk Telekom
|5,43
|5,30
|2,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|2,10
|2,38
|Coca Cola İçecek
|33,60
|32,86
|2,25
|İş Bankası (C)
|5,81
|5,69
|2,11
|Netaş Telekom.
|8,31
|8,14
|2,09
|Hürriyet Gzt.
|1,01
|0,99
|2,02
|Fenerbahçe Futbol
|7,14
|7,01
|1,85
|Doğan Holding
|1,13
|1,11
|1,80
|Petkim
|5,51
|5,42
|1,66
|Tat Gıda
|4,32
|4,25
|1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Çelebi, Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA