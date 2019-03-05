Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|0,94
|15,96
|İhlas Holding
|0,51
|0,46
|10,87
|Doğan Holding
|1,27
|1,17
|8,55
|Pegasus
|29,90
|28,04
|6,63
|Ege Endüstri
|463,00
|436,30
|6,12
|Karsan Otomotiv
|1,81
|1,74
|4,02
|T.S.K.B.
|0,89
|0,86
|3,49
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,53
|3,27
|Mavi Giyim
|43,22
|42,00
|2,90
|Net Holding
|1,94
|1,89
|2,65
|Aksa Enerji
|3,11
|3,03
|2,64
|Türk Hava Yolları
|14,27
|13,91
|2,59
|Hektaş
|11,70
|11,44
|2,27
|Polisan Holding
|6,83
|6,70
|1,94
|Anel Elektrik
|1,85
|1,82
|1,65
|Turkcell
|14,19
|13,99
|1,43
|Migros Ticaret
|15,83
|15,63
|1,28
|Coca Cola İçecek
|35,46
|35,04
|1,20
|Yataş
|5,81
|5,75
|1,04
|Sasa Polyester
|8,80
|8,71
|1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA