Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|37,10
|35,46
|4,62
|Türk Traktör
|36,00
|34,42
|4,59
|Migros Ticaret
|16,52
|15,83
|4,36
|Metro Holding
|0,78
|0,75
|4,00
|Vestel
|10,67
|10,27
|3,89
|Galatasaray Sportif
|1,43
|1,38
|3,62
|Gözde Girişim
|3,73
|3,61
|3,32
|Anel Elektrik
|1,90
|1,85
|2,70
|Anadolu Efes
|20,66
|20,12
|2,68
|Deva Holding
|3,92
|3,82
|2,62
|Şok Marketler
|10,67
|10,40
|2,60
|Trakya Cam
|3,96
|3,86
|2,59
|Polisan Holding
|7,00
|6,83
|2,49
|Şişe Cam
|6,65
|6,49
|2,47
|Ülker Bisküvi
|19,70
|19,23
|2,44
|Çelebi
|67,20
|65,60
|2,44
|Ford Otosan
|54,90
|53,60
|2,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|2,12
|2,36
|İş Bankası (C)
|6,02
|5,89
|2,21
|Gübre Fabrik.
|3,26
|3,20
|1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Traktör, Coca Cola, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA