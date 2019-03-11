Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|1,14
|4,39
|Doğan Holding
|1,23
|1,18
|4,24
|Deva Holding
|3,87
|3,74
|3,48
|Şişe Cam
|6,56
|6,35
|3,31
|Gersan Elektrik
|2,50
|2,42
|3,31
|ICBC Turkey Bank
|3,98
|3,87
|2,84
|İndeks Bilgisayar
|7,91
|7,70
|2,73
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,49
|2,68
|Metro Holding
|0,90
|0,88
|2,27
|Vestel
|11,57
|11,33
|2,12
|Ereğli Demir Çelik
|8,96
|8,78
|2,05
|Turkcell
|14,39
|14,13
|1,84
|TAV Havalimanları
|24,88
|24,44
|1,80
|Tüpraş
|145,00
|142,90
|1,47
|İş Bankası (C)
|6,03
|5,96
|1,17
|İttifak Holding
|3,66
|3,62
|1,10
|Anel Elektrik
|1,84
|1,82
|1,10
|Net Holding
|2,02
|2,00
|1,00
|Kardemir (D)
|2,35
|2,33
|0,86
|Sasa Polyester
|8,43
|8,36
|0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA