Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|0,98
|0,91
|7,69
| Kardemir (D)
|2,56
|2,39
|7,11
|MLP Sağlık
|13,56
|12,74
|6,44
| Aksa Enerji
|2,98
|2,83
|5,30
|Ülker Bisküvi
|19,70
|18,80
|4,79
|Kartonsan
|369,90
|355,00
|4,20
| Albaraka Türk
|1,59
|1,53
|3,92
| Tofaş Oto. Fab.
|21,04
|20,30
|3,65
|Pegasus
|30,20
|29,22
|3,35
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,23
|2,16
|3,24
| Alarko Holding
|2,87
|2,78
|3,24
|Bera Holding
|1,99
|1,93
|3,11
|Anadolu Efes
|20,62
|20,00
|3,10
|Çemtaş
|6,02
|5,84
|3,08
|Vakıflar Bankası
|5,45
|5,29
|3,02
|Gentaş
|2,05
|1,99
|3,02
| İş Bankası (C)
|6,27
|6,09
|2,96
|Ereğli Demir Çelik
|9,42
|9,16
|2,84
| İskenderun Demir Çelik
|7,50
|7,30
|2,74
| Sasa Polyester
|8,70
|8,49
|2,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Metro Holding, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
Kaynak: AA