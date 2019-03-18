Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Koza Madencilik
|6,16
|5,65
|9,03
|Gözde Girişim
|3,66
|3,39
|7,96
|Türk Hava Yolları
|13,97
|12,98
|7,63
|İpek Doğal Enerji
|5,03
|4,69
|7,25
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|2,23
|5,83
| İş Bankası (C)
|6,58
|6,27
|4,94
|Koza Altın
|46,92
|44,80
|4,73
|Pegasus
|31,52
|30,20
|4,37
| Alarko Holding
|2,99
|2,87
|4,18
|Şekerbank
|1,27
|1,22
|4,10
| Tat Gıda
|4,71
|4,53
|3,97
|Garanti Bankası
|9,47
|9,13
|3,72
|Halkbank
|7,57
|7,30
|3,70
|Türk Traktör
|33,70
|32,50
|3,69
| Kardemir (D)
|2,65
|2,56
|3,52
|Vakıflar Bankası
|5,62
|5,45
|3,12
|İş GMYO
|1,02
|0,99
|3,03
|Çelebi
|71,00
|68,95
|2,97
|Göltaş Çimento
|11,74
|11,41
|2,89
|Akbank
|6,88
|6,69
|2,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Madencilik, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi
Kaynak: AA