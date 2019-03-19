Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|13,30
|12,22
|8,84
|Tekfen Holding
|26,90
|24,88
|8,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,22
|10,70
|4,86
|Tüpraş
|155,40
|148,80
|4,44
|Netaş Telekom.
|8,13
|7,84
|3,70
|Göltaş Çimento
|12,13
|11,74
|3,32
|İhlas Holding
|0,41
|0,40
|2,50
|Gözde Girişim
|3,75
|3,66
|2,46
|Doğan Holding
|1,28
|1,25
|2,40
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|1,69
|2,37
|Şok Marketler
|9,31
|9,10
|2,31
|Şişe Cam
|6,58
|6,44
|2,17
|Ege Endüstri
|484,30
|474,00
|2,17
|Yataş
|5,65
|5,53
|2,17
|Aksa
|9,60
|9,40
|2,13
|Türk Telekom
|5,46
|5,36
|1,87
|GSD Holding
|1,11
|1,09
|1,83
|Türk Hava Yolları
|14,20
|13,97
|1,65
|İndeks Bilgisayar
|8,37
|8,24
|1,58
|Trakya Cam
|3,93
|3,87
|1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA