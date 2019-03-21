Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,91 3,70 5,68 Vestel 13,83 13,15 5,17 İhlas Holding 0,42 0,40 5,00 Koza Madencilik 5,96 5,75 3,65 Garanti Bankası 9,74 9,41 3,51 Turkcell 13,34 12,97 2,85 Net Holding 1,91 1,86 2,69 Akbank 6,89 6,71 2,68 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,86 2,33 Çelebi 72,25 70,85 1,98 Kartonsan 372,00 364,80 1,97 İpek Doğal Enerji 4,86 4,77 1,89 Kardemir (D) 2,70 2,65 1,89 Deva Holding 4,47 4,39 1,82 Şekerbank 1,24 1,22 1,64 Albaraka Türk 1,89 1,86 1,61 Gentaş 2,01 1,98 1,52 Çemtaş 6,03 5,95 1,34 Karsan Otomotiv 1,62 1,60 1,25 Koza Altın 43,96 43,42 1,24

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)