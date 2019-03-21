Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|3,91
|3,70
|5,68
|Vestel
|13,83
|13,15
|5,17
|İhlas Holding
|0,42
|0,40
|5,00
|Koza Madencilik
|5,96
|5,75
|3,65
|Garanti Bankası
|9,74
|9,41
|3,51
|Turkcell
|13,34
|12,97
|2,85
|Net Holding
|1,91
|1,86
|2,69
|Akbank
|6,89
|6,71
|2,68
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,86
|2,33
|Çelebi
|72,25
|70,85
|1,98
|Kartonsan
|372,00
|364,80
|1,97
|İpek Doğal Enerji
|4,86
|4,77
|1,89
|Kardemir (D)
|2,70
|2,65
|1,89
|Deva Holding
|4,47
|4,39
|1,82
|Şekerbank
|1,24
|1,22
|1,64
|Albaraka Türk
|1,89
|1,86
|1,61
|Gentaş
|2,01
|1,98
|1,52
|Çemtaş
|6,03
|5,95
|1,34
|Karsan Otomotiv
|1,62
|1,60
|1,25
|Koza Altın
|43,96
|43,42
|1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA