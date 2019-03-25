Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|14,50
|13,69
|5,92
|Ereğli Demir Çelik
|9,22
|8,80
|4,77
|TAV Havalimanları
|24,86
|23,74
|4,72
| Kordsa Teknik Tekstil
|10,86
|10,38
|4,62
|Türk Hava Yolları
|14,06
|13,49
|4,23
|Şişe Cam
|6,29
|6,07
|3,62
|Pegasus
|28,54
|27,70
|3,03
| İskenderun Demir Çelik
|7,35
|7,16
|2,65
|Odaş Elektrik
|1,56
|1,52
|2,63
|Deva Holding
|4,40
|4,29
|2,56
|Tüpraş
|151,90
|148,20
|2,50
|Çelebi
|72,25
|70,70
|2,19
| Koza Altın
|43,82
|42,90
|2,14
|Arçelik
|18,92
|18,58
|1,83
|Şok Marketler
|9,05
|8,89
|1,80
| Tofaş Oto. Fab.
|18,28
|17,98
|1,67
|Park Elek.Madencilik
|2,47
|2,43
|1,65
| Kardemir (D)
|2,52
|2,49
|1,20
| Bim Mağazalar
|81,50
|80,80
|0,87
|Verusa Holding
|21,20
|21,02
|0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA