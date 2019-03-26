Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|0,77
|0,73
|5,48
|Netaş Telekom.
|8,49
|8,22
|3,28
|Türk Traktör
|32,50
|31,50
|3,17
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,48
|2,70
|Koza Madencilik
|5,70
|5,61
|1,60
|Çelebi
|73,25
|72,25
|1,38
|Çemaş Döküm
|0,76
|0,75
|1,33
|Migros Ticaret
|14,38
|14,20
|1,27
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,83
|1,20
|Gözde Girişim
|3,50
|3,46
|1,16
|Tat Gıda
|4,45
|4,40
|1,14
|Enka İnşaat
|4,94
|4,89
|1,02
|Anadolu Cam
|3,15
|3,12
|0,96
|Verusa Holding
|21,40
|21,20
|0,94
|Hektaş
|10,77
|10,68
|0,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,88
|2,86
|0,70
|İpek Doğal Enerji
|4,64
|4,61
|0,65
|Alarko GMYO
|45,46
|45,18
|0,62
|Aksa
|9,04
|9,00
|0,44
|Mavi Giyim
|39,14
|39,00
|0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Netaş, Metro Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA