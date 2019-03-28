Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akbank
|5,94
|5,53
|7,41
|Doğan Holding
|1,14
|1,08
|5,56
| İndeks Bilgisayar
|6,95
|6,61
|5,14
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|1,96
|4,08
|Şok Marketler
|8,84
|8,51
|3,88
|Ereğli Demir Çelik
|9,16
|8,83
|3,74
| Tofaş Oto. Fab.
|17,00
|16,39
|3,72
|Mavi Giyim
|37,36
|36,16
|3,32
|Garanti Bankası
|7,95
|7,70
|3,25
|Yataş
|5,08
|4,95
|2,63
|Sabancı Holding
|7,57
|7,38
|2,57
|GSD Holding
|0,88
|0,86
|2,33
| Netaş Telekom.
|8,12
|7,94
|2,27
|Ülker Bisküvi
|16,65
|16,30
|2,15
|Gözde Girişim
|3,42
|3,35
|2,09
| Karsan Otomotiv
|1,47
|1,44
|2,08
|ASELSAN
|20,50
|20,10
|1,99
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|1,51
|1,99
|Anel Elektrik
|1,56
|1,53
|1,96
|Hektaş
|10,39
|10,20
|1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA