Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,09
|0,93
|17,20
|Vestel
|12,89
|11,78
|9,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,80
|8,75
|İhlas Holding
|0,38
|0,35
|8,57
|Akbank
|6,32
|5,94
|6,40
|Ford Otosan
|48,78
|46,14
|5,72
|Galatasaray Sportif
|1,21
|1,15
|5,22
|Garanti Bankası
|8,34
|7,95
|4,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|2,04
|4,41
|Kardemir (D)
|2,40
|2,30
|4,35
|Aksa
|9,18
|8,80
|4,32
|Odaş Elektrik
|1,49
|1,43
|4,20
|T.S.K.B.
|0,76
|0,73
|4,11
|Aselsan
|21,28
|20,50
|3,80
|İttifak Holding
|3,83
|3,69
|3,79
|Sabancı Holding
|7,84
|7,57
|3,57
|Pegasus
|27,20
|26,32
|3,34
|İş GMYO
|0,94
|0,91
|3,30
|Mavi Giyim
|38,56
|37,36
|3,21
|Otokar
|104,90
|101,70
|3,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA