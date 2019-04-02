Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|7,28
|6,93
|5,05
|Fenerbahçe Futbol
|7,50
|7,15
|4,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,10
|10,60
|4,72
|Karsan Otomotiv
|1,56
|1,49
|4,70
|Odaş Elektrik
|1,59
|1,53
|3,92
|Ford Otosan
|47,92
|46,12
|3,90
|Metro Holding
|0,80
|0,77
|3,90
|Arçelik
|18,01
|17,36
|3,74
|Tekfen Holding
|21,14
|20,52
|3,02
|Net Holding
|1,76
|1,71
|2,92
|İhlas Holding
|0,37
|0,36
|2,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|1,19
|2,52
|İndeks Bilgisayar
|7,56
|7,38
|2,44
|İttifak Holding
|4,09
|4,00
|2,25
|Koç Holding
|16,36
|16,05
|1,93
|Bim Mağazalar
|77,75
|76,65
|1,44
|Ülker Bisküvi
|17,90
|17,65
|1,42
|Otokar
|106,10
|104,80
|1,24
|Parsan
|9,19
|9,08
|1,21
|GSD Holding
|0,92
|0,91
|1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Fenerbahçe, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA