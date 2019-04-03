Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|22,22
|21,14
|5,11
|İttifak Holding
|4,29
|4,09
|4,89
|Migros Ticaret
|14,20
|13,74
|3,35
|Türk Hava Yolları
|13,40
|12,97
|3,32
|Çelebi
|69,20
|67,00
|3,28
|Tofaş Oto. Fab.
|17,55
|17,02
|3,11
|Pegasus
|29,38
|28,50
|3,09
|Garanti Bankası
|8,21
|7,98
|2,88
|Ereğli Demir Çelik
|9,10
|8,86
|2,71
|Metro Holding
|0,82
|0,80
|2,50
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|0,80
|2,50
|Aksa
|9,64
|9,41
|2,44
|Zorlu Enerji
|1,28
|1,25
|2,40
|Enerjisa Enerji
|4,97
|4,86
|2,26
|Ülker Bisküvi
|18,30
|17,90
|2,23
|Enka İnşaat
|4,79
|4,69
|2,13
|Ford Otosan
|48,94
|47,92
|2,13
|Polisan Holding
|3,27
|3,21
|1,87
|Bim Mağazalar
|79,20
|77,75
|1,86
|Sabancı Holding
|7,69
|7,55
|1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA