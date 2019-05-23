Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|9,42
|8,85
|6,44
|Şok Marketler
|7,95
|7,47
|6,43
|Türk Hava Yolları
|11,80
|11,26
|4,80
|Arçelik
|15,75
|15,10
|4,30
|Polisan Holding
|2,08
|2,00
|4,00
|Sasa Polyester
|5,19
|5,00
|3,80
|Metro Holding
|0,84
|0,81
|3,70
|Bim Mağazalar
|74,80
|72,40
|3,31
|Türk Telekom
|4,09
|3,96
|3,28
|Hektaş
|11,23
|10,88
|3,22
|Zorlu Enerji
|1,09
|1,06
|2,83
|Pegasus
|28,68
|27,90
|2,80
|Otokar
|98,75
|96,25
|2,60
|İhlas Holding
|0,41
|0,40
|2,50
|Trabzonspor Sportif
|0,85
|0,83
|2,41
|Ereğli Demir Çelik
|7,27
|7,10
|2,39
|İndeks Bilgisayar
|6,52
|6,37
|2,35
|İskenderun Demir Çelik
|5,70
|5,59
|1,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,06
|11,84
|1,86
|Koç Holding
|14,85
|14,59
|1,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA