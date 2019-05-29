Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|1,44
|1,33
|8,27
|Gentaş
|1,55
|1,46
|6,16
|Metro Holding
|1,00
|0,95
|5,26
|Arçelik
|16,86
|16,28
|3,56
|Trabzonspor Sportif
|0,88
|0,85
|3,53
|TAV Havalimanları
|24,44
|23,62
|3,47
|Vestel
|9,83
|9,52
|3,26
|Hürriyet Gzt.
|0,70
|0,68
|2,94
|ICBC Turkey Bank
|2,78
|2,71
|2,58
|Turkcell
|11,55
|11,27
|2,48
|Bim Mağazalar
|76,80
|75,00
|2,40
|MLP Sağlık
|12,17
|11,89
|2,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,36
|1,33
|2,26
|Şok Marketler
|8,68
|8,49
|2,24
|Sabancı Holding
|7,29
|7,14
|2,10
|Türk Traktör
|26,90
|26,36
|2,05
|Otokar
|100,50
|98,90
|1,62
|Koç Holding
|15,44
|15,26
|1,18
|Sasa Polyester
|6,06
|5,99
|1,17
|İndeks Bilgisayar
|6,21
|6,14
|1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Metro Holding
, Galatasaray
, Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA