Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük)
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akbank
|6,38
|5,94
|7,41
|Vakıflar Bankası
|3,89
|3,63
|7,16
|Turkcell
|12,85
|12,05
|6,64
| Albaraka Türk
|1,17
|1,10
|6,36
|Garanti Bankası
|8,40
|7,91
|6,19
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|2,00
|6,00
|Metro Holding
|1,06
|1,00
|6,00
|Özderici GMYO
|0,71
|0,67
|5,97
|T.S.K.B.
|0,72
|0,68
|5,88
|Anadolu Efes
|19,99
|18,89
|5,82
| İş Bankası (C)
|5,21
|4,93
|5,68
|Sabancı Holding
|8,14
|7,72
|5,44
|Koç Holding
|16,81
|15,95
|5,39
| Tofaş Oto. Fab.
|17,50
|16,62
|5,29
|İpek Doğal Enerji
|5,09
|4,84
|5,17
| Ford Otosan
|57,10
|54,30
|5,16
|Vestel
|9,70
|9,24
|4,98
| İhlas Holding
|0,44
|0,42
|4,76
|Türk Hava Yolları
|13,03
|12,44
|4,74
|Şişe Cam
|5,33
|5,09
|4,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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