12.06.2019 18:38
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,24 1,17 5,98 Metro Holding 1,10 1,04 5,77...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv1,241,175,98
Metro Holding1,101,045,77
Parsan13,0312,345,59
Global Yat. Holding3,092,954,75
Arçelik18,0217,264,40
Alarko Holding3,103,003,33
Bera Holding1,871,813,31
Polisan Holding2,642,563,13
Pegasus37,3036,302,75
Koza Madencilik7,727,532,52
Ülker Bisküvi20,0219,532,51
İpek Doğal Enerji5,255,151,94
Net Holding1,591,561,92
Koza Altın50,0049,101,83
Çemtaş5,245,151,75
Zorlu Enerji1,181,161,72
Aksa9,088,941,57
Bim Mağazalar78,6077,401,55
Yapı ve Kredi Bank.2,162,131,41
Petkim5,044,971,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Metro Holding, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi