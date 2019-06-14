14.06.2019 18:42
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,72 6,31 6,50 Vestel 10,16 9,62 5,61 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester6,726,316,50
Vestel10,169,625,61
Pegasus38,0236,603,88
Parsan13,7013,203,79
Türk Traktör28,8027,823,52
TAV Havalimanları26,4625,623,28
Tekfen Holding26,3425,622,81
Polisan Holding2,772,702,59
Ford Otosan57,0055,652,43
İş Bankası (C)5,094,972,41
Turkcell12,4012,112,39
Doğan Holding1,081,061,89
Bim Mağazalar78,9577,501,87
Sabancı Holding7,797,661,70
Gübre Fabrik.2,452,411,66
Netaş Telekom.6,396,291,59
Odaş Elektrik1,371,351,48
Tofaş Oto. Fab.17,3517,101,46
MLP Sağlık11,8211,651,46
Aksa9,088,951,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Vestel, Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Ekonomi

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