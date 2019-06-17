17.06.2019 18:38
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 11,08 10,16 9,06 Park Elek.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel11,0810,169,06
Park Elek.Madencilik2,322,186,42
Metro Holding1,020,975,15
Çemtaş5,415,155,05
Parsan14,2813,704,23
Pegasus39,5438,024,00
Vakıflar Bankası3,723,583,91
Garanti Bankası8,157,863,69
Afyon Çimento3,703,573,64
Polisan Holding2,872,773,61
Netaş Telekom.6,616,393,44
İpek Doğal Enerji5,245,073,35
Türk Telekom4,754,603,26
İş Bankası (C)5,255,093,14
İttifak Holding6,336,143,09
Yapı ve Kredi Bank.2,172,112,84
Petkim5,114,972,82
Akbank6,236,062,81
Gersan Elektrik1,841,792,79
Türk Hava Yolları13,0212,682,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi

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