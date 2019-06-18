18.06.2019 18:38
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 12,42 11,08 12,09 Çelebi 99,00 92,90 6,57 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel12,4211,0812,09
Çelebi99,0092,906,57
Parsan15,1514,286,09
Koç Holding17,4816,664,92
Anadolu Efes19,4118,554,64
İş Bankası (C)5,495,254,57
İpek Doğal Enerji5,475,244,39
Şok Marketler9,439,054,20
Kardemir (D)2,332,244,02
Yataş4,484,323,70
Tofaş Oto. Fab.18,3717,733,61
Ülker Bisküvi20,1219,423,60
Mavi Giyim35,9034,663,58
Arçelik18,3117,713,39
Türk Telekom4,914,753,37
Türk Traktör29,6628,703,34
Otokar106,70103,403,19
Pegasus40,7039,542,93
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,352,86
Migros Ticaret13,3312,962,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Çelebi, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi

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