Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|12,42
|11,08
|12,09
|Çelebi
|99,00
|92,90
|6,57
|Parsan
|15,15
|14,28
|6,09
|Koç Holding
|17,48
|16,66
|4,92
|Anadolu Efes
|19,41
|18,55
|4,64
|İş Bankası (C)
|5,49
|5,25
|4,57
|İpek Doğal Enerji
|5,47
|5,24
|4,39
|Şok Marketler
|9,43
|9,05
|4,20
|Kardemir (D)
|2,33
|2,24
|4,02
|Yataş
|4,48
|4,32
|3,70
|Tofaş Oto. Fab.
|18,37
|17,73
|3,61
|Ülker Bisküvi
|20,12
|19,42
|3,60
|Mavi Giyim
|35,90
|34,66
|3,58
|Arçelik
|18,31
|17,71
|3,39
|Türk Telekom
|4,91
|4,75
|3,37
|Türk Traktör
|29,66
|28,70
|3,34
|Otokar
|106,70
|103,40
|3,19
|Pegasus
|40,70
|39,54
|2,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,35
|2,86
|Migros Ticaret
|13,33
|12,96
|2,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)