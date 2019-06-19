19.06.2019 18:49
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 112,00 99,00 13,13 İndeks Bilgisayar 7,01 6,65 5,41 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi112,0099,0013,13
İndeks Bilgisayar7,016,655,41
Mavi Giyim36,9635,902,95
Akbank6,586,402,81
Sabancı Holding8,448,212,80
İpek Doğal Enerji5,615,472,56
Garanti Bankası8,538,332,40
Arçelik18,7318,312,29
Yapı ve Kredi Bank.2,282,232,24
İttifak Holding6,646,502,15
Odaş Elektrik1,441,412,13
Anadolu Efes19,7919,411,96
Ford Otosan60,2059,101,86
Emlak Konut GMYO1,171,151,74
Park Elek.Madencilik2,352,311,73
Coca Cola İçecek28,4027,921,72
Tofaş Oto. Fab.18,6518,371,52
T.S.K.B.0,710,701,43
Pegasus41,2640,701,38
İhlas Gayrimenkul0,840,831,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
İndeks, Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi

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