Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|112,00
|99,00
|13,13
|İndeks Bilgisayar
|7,01
|6,65
|5,41
|Mavi Giyim
|36,96
|35,90
|2,95
|Akbank
|6,58
|6,40
|2,81
|Sabancı Holding
|8,44
|8,21
|2,80
|İpek Doğal Enerji
|5,61
|5,47
|2,56
|Garanti Bankası
|8,53
|8,33
|2,40
|Arçelik
|18,73
|18,31
|2,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|2,23
|2,24
|İttifak Holding
|6,64
|6,50
|2,15
|Odaş Elektrik
|1,44
|1,41
|2,13
|Anadolu Efes
|19,79
|19,41
|1,96
|Ford Otosan
|60,20
|59,10
|1,86
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|1,15
|1,74
|Park Elek.Madencilik
|2,35
|2,31
|1,73
|Coca Cola İçecek
|28,40
|27,92
|1,72
|Tofaş Oto. Fab.
|18,65
|18,37
|1,52
|T.S.K.B.
|0,71
|0,70
|1,43
|Pegasus
|41,26
|40,70
|1,38
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,83
|1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)