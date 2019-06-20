20.06.2019 18:49
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trabzonspor Sportif 0,96 0,92 4,35 İttifak Holding 6,87...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Trabzonspor Sportif0,960,924,35
İttifak Holding6,876,643,46
Arçelik19,2918,732,99
T.S.K.B.0,730,712,82
Yapı ve Kredi Bank.2,342,282,63
Otokar110,30107,702,41
Şekerbank0,940,922,17
Doğtaş Kelebek Mobilya1,021,002,00
Gübre Fabrik.2,552,502,00
Metro Holding1,031,011,98
Kordsa Teknik Tekstil12,4712,241,88
MLP Sağlık12,3812,161,81
Trakya Cam2,852,801,79
Koza Altın50,2049,341,74
Türk Traktör29,9629,521,49
Beşiktaş Futbol Yat.1,411,391,44
Akbank6,676,581,37
Tümosan Motor ve Traktör3,823,771,33
Vakıflar Bankası3,873,821,31
Aksa Enerji2,342,311,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, İttifak Holding, Trabzonspor, Borsa İstanbul, Ekonomi

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