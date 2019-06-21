21.06.2019 18:47
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,56 6,20 5,81 İttifak Holding 7,20 6,87 4,80...

Borsa İstanbul 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester6,566,205,81
İttifak Holding7,206,874,80
TAV Havalimanları26,7025,703,89
Enka İnşaat5,385,183,86
Netaş Telekom.6,896,673,30
Tekfen Holding26,7825,963,16
Trabzonspor Sportif0,990,963,13
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,352,86
Beşiktaş Futbol Yat.1,441,412,13
Ford Otosan60,3059,052,12
İpek Doğal Enerji5,625,512,00
Soda Sanayii6,856,731,78
Çemaş Döküm0,700,691,45
İş Bankası (C)5,625,541,44
Trakya Cam2,892,851,40
Ereğli Demir Çelik7,567,481,07
İş GMYO1,000,991,01
İskenderun Demir Çelik6,606,540,92
Doğan Holding1,121,110,90
Koza Altın50,6550,200,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
İttifak Holding , Sasa Polyester , Borsa İstanbul , Ekonomi

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