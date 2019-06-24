24.06.2019 18:41
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 4,61 4,38 5,25 Vakıflar Bankası 4,06 3,87 4,91 ...

Borsa İstanbul 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yataş4,614,385,25
Vakıflar Bankası4,063,874,91
Mavi Giyim38,5036,764,73
Garanti Bankası8,958,554,68
Koza Altın52,9050,654,44
Coca Cola İçecek28,9427,824,03
Trakya Cam3,002,893,81
İş Bankası (C)5,835,623,74
Türk Traktör30,5829,523,59
Turkcell12,9012,483,37
Akbank6,946,723,27
Yapı ve Kredi Bank.2,402,333,00
İttifak Holding7,407,202,78
Koza Madencilik7,477,272,75
İpek Doğal Enerji5,775,622,67
Anadolu Efes19,2618,782,56
Gübre Fabrik.2,612,552,35
Göltaş Çimento10,5510,332,13
Şekerbank0,960,942,13
Koç Holding17,6017,252,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Koza , Vakıflar Bankası , Yataş , Borsa İstanbul , Ekonomi

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