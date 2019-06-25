25.06.2019 18:39
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,72 1,61 6,83 Galatasaray Sportif 1,45...

Borsa İstanbul 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kerevitaş Gıda1,721,616,83
Galatasaray Sportif1,451,385,07
Pegasus39,8638,363,91
Halkbank5,615,403,89
Coca Cola İçecek30,0228,943,73
Tofaş Oto. Fab.19,4918,803,67
ICBC Turkey Bank3,303,193,45
Gentaş1,541,493,36
Şok Marketler9,349,053,20
Park Elek.Madencilik2,432,362,97
İttifak Holding7,607,402,70
Türk Telekom4,964,832,69
Alarko Holding3,273,192,51
İhlas Holding0,420,412,44
Tümosan Motor ve Traktör3,963,872,33
Enka İnşaat5,355,242,10
Beşiktaş Futbol Yat.1,471,442,08
Trabzonspor Sportif1,000,982,04
Parsan14,6414,361,95
Fenerbahçe Futbol7,367,231,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Pegasus , Galatasaray , Kerevitaş , Borsa İstanbul , Ekonomi

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