26.06.2019 18:43
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 103,00 97,00 6,19 Gersan Elektrik 1,91 1,85 3,24 ...

Borsa İstanbul 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi103,0097,006,19
Gersan Elektrik1,911,853,24
Enka İnşaat5,505,352,80
İttifak Holding7,807,602,63
Vestel11,7011,402,63
TAV Havalimanları26,0025,521,88
Gözde Girişim2,782,731,83
Net Holding1,681,651,82
İpek Doğal Enerji5,785,681,76
Bera Holding1,861,831,64
Enerjisa Enerji5,275,191,54
Petkim3,983,921,53
Kardemir (D)2,212,181,45
Çemaş Döküm0,700,691,45
Türk Telekom5,034,961,41
Halkbank5,685,611,25
Sabancı Holding8,368,261,21
Yataş4,684,631,08
Trabzonspor Sportif1,011,001,00
Emlak Konut GMYO1,151,140,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Çelebi , Borsa İstanbul , Ekonomi

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