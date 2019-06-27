Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,74 3,28 14,02 Vestel 12,67 11,70 8,29 Pegasus 42,42 39,96 6,16 Hektaş 12,93 12,46 3,77 TAV Havalimanları 26,96 26,00 3,69 Ege Endüstri 492,10 476,30 3,32 Şişe Cam 5,25 5,10 2,94 Petkim 4,08 3,98 2,51 Şok Marketler 9,56 9,33 2,47 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,82 2,44 Anadolu Efes 20,14 19,69 2,29 Mavi Giyim 39,44 38,56 2,28 Kardemir (D) 2,26 2,21 2,26 Odaş Elektrik 1,41 1,38 2,17 Şekerbank 0,97 0,95 2,11 Trabzonspor Sportif 1,03 1,01 1,98 Ereğli Demir Çelik 7,83 7,68 1,95 Doğan Holding 1,14 1,12 1,79 Otokar 114,00 112,10 1,69 Park Elek.Madencilik 2,48 2,44 1,64

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)