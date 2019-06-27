27.06.2019 18:44
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,74 3,28 14,02 Vestel 12,67 11,70 8,29 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ICBC Turkey Bank3,743,2814,02
Vestel12,6711,708,29
Pegasus42,4239,966,16
Hektaş12,9312,463,77
TAV Havalimanları26,9626,003,69
Ege Endüstri492,10476,303,32
Şişe Cam5,255,102,94
Petkim4,083,982,51
Şok Marketler9,569,332,47
İhlas Gayrimenkul0,840,822,44
Anadolu Efes20,1419,692,29
Mavi Giyim39,4438,562,28
Kardemir (D)2,262,212,26
Odaş Elektrik1,411,382,17
Şekerbank0,970,952,11
Trabzonspor Sportif1,031,011,98
Ereğli Demir Çelik7,837,681,95
Doğan Holding1,141,121,79
Otokar114,00112,101,69
Park Elek.Madencilik2,482,441,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China , Borsa İstanbul , Ekonomi

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