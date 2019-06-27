Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|3,74
|3,28
|14,02
|Vestel
|12,67
|11,70
|8,29
|Pegasus
|42,42
|39,96
|6,16
|Hektaş
|12,93
|12,46
|3,77
|TAV Havalimanları
|26,96
|26,00
|3,69
|Ege Endüstri
|492,10
|476,30
|3,32
|Şişe Cam
|5,25
|5,10
|2,94
|Petkim
|4,08
|3,98
|2,51
|Şok Marketler
|9,56
|9,33
|2,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,82
|2,44
|Anadolu Efes
|20,14
|19,69
|2,29
|Mavi Giyim
|39,44
|38,56
|2,28
|Kardemir (D)
|2,26
|2,21
|2,26
|Odaş Elektrik
|1,41
|1,38
|2,17
|Şekerbank
|0,97
|0,95
|2,11
|Trabzonspor Sportif
|1,03
|1,01
|1,98
|Ereğli Demir Çelik
|7,83
|7,68
|1,95
|Doğan Holding
|1,14
|1,12
|1,79
|Otokar
|114,00
|112,10
|1,69
|Park Elek.Madencilik
|2,48
|2,44
|1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)